De Gea oznámil koniec v Manchestri United

Manchester 8. júla (TASR) - Španielsky futbalový brankár David de Gea potvrdil, že v lete opustí Manchester United. Tridsaťdvaročný Španiel zverejnil v sobotu na sociálnych sieťach odkaz fanúšikom "červených diablov", že je pripravený hľadať novú výzvu.



De Gea pôsobil na Old Trafforde od roku 2011, keď prišiel z Atletica Madrid, klub vtedy viedol legendárny tréner Alex Ferguson. Ihneď po príchode sa stal 45-násobný reprezentant Španielska jednotkou v bránke United, celkovo odchytal v anglickej Premier League 415 stretnutí.



"Chcem vyjadriť veľkú vďačnosť a uznanie za uplynulých 12 rokov. Dosiahli sme toho veľa, odkedy ma môj drahý Sir Alex Ferguson priviedol do tohto klubu. Vždy, keď som si obliekol tento dres, reprezentoval som najväčší klub na svete, bolo mi cťou. Bolo to nezabudnuteľné a úspešné obdobie, odkedy som prišiel. Teraz je ten správny čas prijať novú výzvu, opäť sa presadiť v novom a inom prostredí. Manchester bude navždy v mojom srdci," uviedol de Gea, ktorý s United získal v ročníku 2012/2013 ligový titul, pre klub zatiaľ posledný.



Manchester chce podľa zahraničných zdrojov priviesť ako náhradu kamerunského brankára Andreho Onanu z Interu Miláno.