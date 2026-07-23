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De Jong má vážnejšie zranenie než sa predpokladalo
De Jong si momentálne lieči natrhnutý kolenný väz.
Autor TASR
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Barcelona 23. júla (TASR) - Holandský futbalista Frenkie de Jong sa vrátil z majstrovstiev sveta s vážnejším zranením kolena, ako ukázali prvotné vyšetrenia. Vo štvrtok o tom informoval klub 29-ročného stredopoliara FC Barcelona.
De Jong si momentálne lieči natrhnutý kolenný väz. Zranenie utrpel na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Lekári „blaugranas“ však stanovili vážnejšiu diagnózu než pôvodné posúdenie lekárskeho tímu holandskej reprezentácie. „Frenkie utrpel natrhnutie mediálneho kolaterálneho väzu (MCL) v pravom kolene. Dohodli sme sa, že hráč bude pokračovať v konzervatívnej liečbe pod dohľadom klubového lekárskeho tímu. Jeho stav bude v nasledujúcich týždňoch sledovaný“, citovala vyhlásenie Kataláncov agentúra AFP.
De Jong prezradil, že na MS hral aj napriek bolestiam. „Po prvých vyšetreniach mi lekári holandského tímu povedali, že ide o malé zranenie a že sa nezhorší, ak budem pokračovať v hre. Jedinou výzvou bolo hrať s určitou bolesťou, ale počas celej mojej kariéry som to robil vždy, keď som mohol pomôcť tímu,“ napísal de Jong na Instagrame. „Dodatočné vyšetrenia ukázali, že zranenie bolo vážnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Našťastie, v tejto fáze nie je potrebná operácia a teraz sa plne sústredím na zotavenie a čo najskorší návrat na ihrisko,“ dodal.
Po tom, čo nastúpil v dvoch zápasoch skupinovej fázy, vynechal tretí duel, v ktorom „Oranjes“ zdolali Tunisko 3:1. Následne však odohral 109 minút v zápase, v ktorom Holandsko podľahlo Maroku v jedenástkovom rozstrele v šestnásťfinále turnaja.
Barcelona začne cestu za obhajobou titulu v La Lige presne o mesiac 23. augusta na ihrisku Elche.
De Jong si momentálne lieči natrhnutý kolenný väz. Zranenie utrpel na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Lekári „blaugranas“ však stanovili vážnejšiu diagnózu než pôvodné posúdenie lekárskeho tímu holandskej reprezentácie. „Frenkie utrpel natrhnutie mediálneho kolaterálneho väzu (MCL) v pravom kolene. Dohodli sme sa, že hráč bude pokračovať v konzervatívnej liečbe pod dohľadom klubového lekárskeho tímu. Jeho stav bude v nasledujúcich týždňoch sledovaný“, citovala vyhlásenie Kataláncov agentúra AFP.
De Jong prezradil, že na MS hral aj napriek bolestiam. „Po prvých vyšetreniach mi lekári holandského tímu povedali, že ide o malé zranenie a že sa nezhorší, ak budem pokračovať v hre. Jedinou výzvou bolo hrať s určitou bolesťou, ale počas celej mojej kariéry som to robil vždy, keď som mohol pomôcť tímu,“ napísal de Jong na Instagrame. „Dodatočné vyšetrenia ukázali, že zranenie bolo vážnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Našťastie, v tejto fáze nie je potrebná operácia a teraz sa plne sústredím na zotavenie a čo najskorší návrat na ihrisko,“ dodal.
Po tom, čo nastúpil v dvoch zápasoch skupinovej fázy, vynechal tretí duel, v ktorom „Oranjes“ zdolali Tunisko 3:1. Následne však odohral 109 minút v zápase, v ktorom Holandsko podľahlo Maroku v jedenástkovom rozstrele v šestnásťfinále turnaja.
Barcelona začne cestu za obhajobou titulu v La Lige presne o mesiac 23. augusta na ihrisku Elche.