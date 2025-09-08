Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Šport

De Jong si poranil slabiny a možno vynechá duel Barcelony s Valenciou

.
Frenkie de Jong. Foto: TASR/AP

De Jong utrpel zranenie vo štvrtkovom súboji kvalifikácie MS 2026, v ktorom Holandsko remizovalo s Poľskom 1:1.

Autor TASR
Barcelona 8. septembra (TASR) - Futbalistom Barcelony bude v nedeľnom zápase La Ligy proti Valencii pravdepodobne chýbať Frenkie de Jong. Holandský stredopoliar má problémy so slabinami.

De Jong utrpel zranenie vo štvrtkovom súboji kvalifikácie MS 2026, v ktorom Holandsko remizovalo s Poľskom 1:1. Dvadsaťosemročný hráč odkríval z trávnika v závere stretnutia a následne vynechal nedeľný duel v Litve (3:2). „Frenkie de Jong utrpel ľahké zranenie svalu na pravej nohe. Jeho dostupnosť určí priebeh zotavovania,“ citovala z vyhlásenia Barcelony agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju