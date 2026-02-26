Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Šport

De Jong utrpel svalové zranenie, Barcelone bude chýbať päť týždňov

.
Frenkie de Jong, Marc Bernal a Robert Lewandowski z Barcelony reagujú na oslavy hráčov Girony po víťazstve v zápase španielskej futbalovej ligy medzi Gironou a Barcelonou v Girone v Španielsku v pondelok 16. februára 2026. Foto: TASR/AP

K dispozícii nebude ani v odvete Španielskeho pohára proti Atleticu Madrid, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Dávid Hancko.

Autor TASR
Barcelona 26. februára (TASR) - Holandský futbalový stredopoliar Frenkie de Jong utrpel na štvrtkovom tréningu FC Barcelona svalové zranenie. Úradujúcemu španielskemu majstrovi bude chýbať päť až šesť týždňov. Informoval o tom klub na svojej oficiálnej webovej stránke.

Frankie de Jong utrpel na štvrtkovom doobedňajšom tréningu zranenie distálnej šľachy bicepsu na pravej nohe. Rekonvalescencia potrvá päť až šesť týždňov," uviedla Barcelona vo svojom vyhlásení. De Jong tak s určitosťou vynechá oba osemfinálové zápasy Ligy majstrov. K dispozícii nebude ani v odvete Španielskeho pohára proti Atleticu Madrid, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Dávid Hancko.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja