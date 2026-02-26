< sekcia Šport
De Jong utrpel svalové zranenie, Barcelone bude chýbať päť týždňov
K dispozícii nebude ani v odvete Španielskeho pohára proti Atleticu Madrid, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Dávid Hancko.
Autor TASR
Barcelona 26. februára (TASR) - Holandský futbalový stredopoliar Frenkie de Jong utrpel na štvrtkovom tréningu FC Barcelona svalové zranenie. Úradujúcemu španielskemu majstrovi bude chýbať päť až šesť týždňov. Informoval o tom klub na svojej oficiálnej webovej stránke.
„Frankie de Jong utrpel na štvrtkovom doobedňajšom tréningu zranenie distálnej šľachy bicepsu na pravej nohe. Rekonvalescencia potrvá päť až šesť týždňov," uviedla Barcelona vo svojom vyhlásení. De Jong tak s určitosťou vynechá oba osemfinálové zápasy Ligy majstrov. K dispozícii nebude ani v odvete Španielskeho pohára proti Atleticu Madrid, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Dávid Hancko.
