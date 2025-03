De la Fuente je nadšený ako na ME,Francúzi a Portugalci dotiahli manko

Bratislava 24. marca (TASR) - Španielsky futbalový tréner Luis de la Fuente prirovnal pocity z nedeľného postupu do semifinále Ligy národov k víťaznému európskemu šampionátu v Nemecku. "La Furia Roja" sa priblížila k obhajobe titulu, keď po napínavom dvojzápase s Holandskom rozhodla o svojej účasti v najlepšej štvorici v jedenástkovom rozstrele.



Španieli potrebovali po remíze 2:2 v Holandsku zvíťaziť a hoci v stretnutí trikrát viedli, "oranjes" sa zakaždým podarilo vyrovnať. Duel napokon vyústil do rozstrelu, v ktorom rozhodol stredopoliar Barcelony Pedri. "Sme naozaj nadšení. Bol to zápas, ktorý mohol byť finále majstrovstiev Európy. Máme rovnaké pocity ako na vlaňajšom šampionáte v Nemecku. Stretli sa dve mužstvá s podobnými vlastnosťami, pretože hráme ofenzívne. Fanúšikovia si to museli poriadne užiť a my si užijeme Final Four, kde sú traja niekdajší majstri sveta a víťaz ME z roku 2016," tešil sa de la Fuente.



V nedeľu sa dvoma gólmi blysol Mikel Oyarzabal. "Holandsko je skvelý tím s hráčmi na najvyššej úrovni, ktorí vám to neuľahčia. Postup si musíme vážiť, aj keď to bolo ťažké. Všetci sme ho chceli dosiahnuť ľahšie, ale dôležité je, že sa nám to podarilo," uviedol 27-ročný útočník podľa portálu uefa.com. Pedri vyzdvihol výkon brankára Unaia Simona, ktorý chytil jedenástku Donyella Malena: "Bez neho by postup nebol možný. Vždy chytí jednu alebo dve. Bol to náročný zápas. Holandsko je dobrý tím, ktorý hrá dobrý futbal, a vždy sa snaží držať loptu. Začali sme dobre, ale zakaždým, keď sme sa dostali do vedenia, vyrovnali skóre. Išlo to až do jedenástok, ale máme Unaia."



Holandský kouč Ronald Koeman bol so svojimi zverencami spokojný. "Mali postúpiť oba tímy, ale mohol len jeden. Bol to intenzívna remíza a rozhodovala trocha šťastia. Na hráčov som veľmi hrdý, reagovali sme na tri španielske góly. Urobili sme maximum a hrali sme s maximálnou intenzitou," pochválil výkon tímu. Španielsko predĺžilo sériu bez prehry na 18 zápasov, naposledy pred rokom podľahlo Kolumbii v prípravnom dueli 0:1. V semifinále sa stretne s Francúzskom, ktoré taktiež rozhodlo o postupe až v rozstrele.



"Les Bleus" doťahovali v súboji s Chorvátskom dvojgólové manko zo Splitu. V riadnom hracom čase sa presadili Michael Olise a Ousmane Dembele, v predĺžení gól nepadol a rozstrel zvládli lepšie domáci. "Vedeli sme, že dnes to bolo o odplate za prvý zápas. Tam boli dominantní, takže naša hrdosť trochu utrpela. Bolo nám jasné, že musíme byť sústredení od úvodného hvizdu do posledného a tušili sme, že to môže ísť až do rozstrelu. Osobne som vedel, že nech sa stane čokoľvek, budem musieť zostať pripravený," pripustil francúzsky brankár Mike Maignan.



Chorvátsky tréner Zlatko Dalič uznal, že Francúzsko bolo v odvete lepšie: "Gratulujem Francúzom, boli lepším súperom. Naši chlapci zo seba vydali všetko a po troch dňoch nebolo jednoduché odohrať ďalší duel. Nechceli sme brániť, no nútili nás. Bojovali sme, ako sa len dalo, vydali zo seba maximum, dostali sa až k rozstrelu, ale v tejto časti nám chýbalo šťastie."



Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Nemecko a Portugalsko. Nemci zdolali Talianov po celkovom skóre 5:4, Portugalci vyradili Dánov, v domácej odvete sa však poriadne zapotili. Po prehre na pôde súpera 0:1 v Lisabone dvakrát viedli, hostia však oba razy vyrovnali a do predĺženia poslal Portugalcov krídelník Trincao štyri minúty pred koncom zápasu. Ten istý hráč rozhodol v predĺžení o postupe a na konečných 5:2 ešte upravil Goncalo Ramos. "Bol to veľmi odlišný výkon od toho, ktorý sme predviedli v Dánsku. Videl som schopnosť interpretovať hru a vytvárať si šance. Strelili sme päť gólov, čo nie je jednoduché. Atmosféra v Kodani bola veľmi dobrá, ale dnes to bolo na Alvalade lepšie," konštatoval spokojne tréner Portugalska Roberto Martinez.



Dvadsaťpäťročný Trincao zaznamenal v národnom drese prvé góly v kariére. "Musím strieľať častejšie, pretože si myslím, že mi to ide celkom dobre. Často ma o to žiadajú, či už na klubovej úrovni, alebo aj tu. Dnes mi to povedal aj Bruno Fernandes," prezradil krídelník lisabonského Sportingu. "Vedeli sme, že v Dánsku sme hrali dosť zle a že doma to nebude jednoduché. Tiež sme však vedeli, že pre nich to bude iné, keď budú hrať vonku. Chceli sme, aby mali rovnaký pocit ako my tam, a to sa nám podarilo perfektne. Urobili sme niekoľko chýb, ktoré nás stáli inkasované góly, ale mali sme veľké šťastie. Myslím si, že to bol dobrý tímový prejav," dodal stredopoliar Bernardo Silva, ktorý si pripísal jubilejný 100. reprezentačný štart.