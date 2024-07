De la Fuente nazval Yamala géniom, nepríjemný moment pre Moratu

Mníchov 10. júla (TASR) - Španielski futbalisti sa po dvanástich rokoch prebojovali do finále ME. Po utorkovom semifinálovom triumfe v Mníchove nad Francúzskom (2:1) velebil tréner Luis de la Fuente najmä mladíka Laminea Yamala, ktorý sa stal vo veku 16 rokov a 362 dní najmladším strelcom v histórii európskych šampionátov.



Práve Yamal naštartoval svoj tím za stavu 0:1 k obratu. V 21. minúte vyslal z 25 metrov výstavnú strelu ľavačkou a lopta sa od žrde odrazila do brány. "Dostal som loptu, dlho som nad tým nešpekuloval, len som si vytvoril priestor a vystrelil. Užívam si to a som hrdý, že môžem byť vo finále," vyznal sa krídelník FC Barcelona, ktorý oslávi 17. narodeniny iba deň pred finálovým duelom. V ňom "La Furia Roja" narazí na lepšieho z dvojice Holandsko - Anglicko (v utorok o 21.00 h).



Yamal prekonal zápis Švajčiara Johana Vonlanthena, ktorý na EURO 2004 skóroval vo veku 18 rokov a 141 dní. Proti Francúzom hýril aktivitou a vyslúžil si ocenenie Hráč zápasu. Kouč De la Fuente nešetril slovami chvály na adresu talentovaného mladíka. "Videli sme génia, produkt génia," vyhlásil tréner Španielska. "Lamine je hráč, o ktorého sa musíme starať. Musím mu dávať rady, aby naďalej na sebe pracoval s rovnakou pokorou ako doteraz, aby bol nohami stále na zemi. Bude ďalej výkonnostne rásť, no jeho vyzretosť a prístup v takom mladom veku sú už teraz niečo úžasné, také majú zvyčajne oveľa skúsenejší futbalisti. Máme šťastie, že je Španiel a môžeme si jeho hru vychutnávať mnoho ďalších rokov."



Po góle Yamala vyjadril ofenzívne úsilie Španielska o štyri minúty neskôr druhým gólom Dani Olmo. Ofenzívny univerzál, ktorý dostal šancu v základnej zostave pri zranení Pedriho, si obhodil Aureliena Tchouameniho, dostal sa na hranicu päťky a aj vďaka teču Julesa Koundeho prekonal brankára Mikea Maignana. Trojnásobní majstri Európy už stav 2:1 udržali a ako prvý tím vyhrali šesť zápasov na jednom európskom šampionáte. Už len jedno víťazstvo ich delí od rekordného štvrtého titulu. "Už iba jeden krok nás delí od slávy. Sme blízko, veľmi blízko. Tento tím je neuveriteľný. Zaslúžime si to," tešil sa Olmo.



Španieli si počínajú zo všetkých tímov na ME 2024 najsuverénnejšie, nastrieľali najviac gólov (13) a tešia pútavou ofenzívnou hrou. De La Fuente vyzdvihol po semifinálovom víťazstve aj nezlomný charakter a obetavosť mužstva. "Hovoríme často o Lamineovi, no ja mám v kádri 26 skvelých hráčov. Veľmi dobre poznám Daniho Olma, viem, aký má v sebe potenciál. Tomuto tímu sa dá vždy veriť. Sú v ňom exemplárni hráči. Majú vynikajúcu individuálnu kvalitu, no zároveň sú úplne odovzdaní kolektívu. Vždy pracujú pre spoločné dobro. Veľakrát som už hovoril o ich charaktere a dnešok bol toho ďalšou ukážkou," citovala ho agentúra AFP.



Smoliarsky moment zažil útočník Alvaro Morata. Po zápase pri oslavách pri jednej z bránok ho nešťastne zasiahol do nohy člen bezpečnostnej služby. Ten spolu s kolegami chcel chytiť fanúšika, ktorý vbehol na trávnik mníchovskej Allianz Arény a so svojimi hrdinami si robil selfie. Ochrankár neudržal stabilitu a v sklze trafil práve stojaceho kapitána Španielska. Morata sa ihneď chytil za pravé koleno a odkríval z ihriska. "Bolí ho to. Vyzerá to však, že to nebude nič vážnejšie. Uvidíme po stredajšom vyšetrení," povedal de la Fuente, ktorý sa zároveň zastal Moratu. Tridsaťjedenročný zakončovateľ čelil v uplynulých dňoch vo svojej rodnej krajine kritike za výkony. "Morata je najlepší kapitán, akého môžeme mať. Potrebujeme ho na ihrisku i mimo neho. Ako človek je výnimočný a zapíše sa do histórie španielskeho futbalu," konštatoval tréner.