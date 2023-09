De la Fuente nominoval aj tínedžera Yamala

nominácia Španielska:



brankári: Unai Simon (Athletic Bilbao), Kepa Arrizabalaga (Real Madrid), David Raya (Arsenal)



obrancovia: Dani Carvajal (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Atletico Madrid), Robin le Normand (Real Sociedad), David Garcia (Osasuna), Pau Torres (Aston Villa), Aymeric Laporte (Al Nassr), Alejandro Balde (Barcelona), Jose Luis Gaya (Valencia)



stredopoliari: Rodri Hernandez (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (Paríž Saint-Germain), Gavi (Barcelona), Alex Baena (Villarreal)



útočníci: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Marco Asensio (PSG), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Lipsko), Lamine Yamal (Barcelona), Abel Ruiz (Braga)



Barcelona 1. septembra (TASR) - Tréner španielskej futbalovej federácie Luis de la Fuente zaradil do nominácie na zápasy kvalifikácie EURO 2024 s Gruzínskom a Cyprom aj krídelníka Barcelony Laminea Yamala. Šestnásťročný hráč sa tak môže stať najmladším reprezentantom Španielska v histórii.Debut si môže odkrútiť aj o šesť rokov starší stredopoliar Villarreal Alex Baena, ktorý taktiež dostal premiérovú pozvánku do národného tímu. Do kádra sa po dvoch rokoch vrátil aj útočník Bragy Abel Ruiz, ktorý už má dva štarty za áčko, no bolo to v čase, keď v ňom hrali reprezentanti do 21 rokov, keďže covid-19 vyradil z hry A-tím.V nominácii už nefiguruje ľavý obranca Jordi Alba, ktorý oznámil koniec reprezentačnej kariéry. De la Fuente na jeho post nominoval Alejandra Baldeho a Jose Luisa Gayu. Chýba aj zranený stredopoliar Barcelony Pedri.Španielsko odohrá 8. septembra zápas v Gruzínsku a o štyri dni neskôr privíta doma Cyprus.