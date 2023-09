De la Fuente sa ospravedlnil za to, že tlieskal prejavu Rubialesa

Barcelona 1. septembra (TASR) - Tréner španielskych futbalistov Luis de la Fuente sa ospravedlnil za to, že tlieskal príhovoru prezidenta národnej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa. Ten v ňom zdôraznil, že neodstúpi z postu po tom, čo počas finálových osláv zlata na ženských MS pobozkal na ústa reprezentantku Jennifer Hermosovú.



To vyvolalo ostrú kritiku španielskych politikov, futbalových funkcionárov, hráčov a ďalších. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) Rubialesovi pozastavila výkon funkcie na 90 dní, kým neprebehne vyšetrovanie. "Musím sa ospravedlniť, spravil som chybu, je to neospravedlniteľné," uviedol de la Fuente počas piatkovej tlačovej konferencie.



Prezident RFEF pobozkal Hermosovú na ústa po tom, ako Španielky vyhrali vo finále nad Anglickom 1:0 a získali svoj prvý titul na MS. Ďalší hnev vyvolal vzdorovitým prejavom na mimoriadnom stretnutí predstaviteľov federácie, v ktorom napriek narastajúcemu tlaku odmietol odstúpiť a namiesto toho kritizoval "falošný feminizmus", ktorému de la Fuente tlieskal. Rubiales tvrdí, že bozk bol konsenzuálny, Hermosová však hovorí opak.



"Za svoj potlesk som dostal veľkú kritiku a myslím, že je úplne zaslúžená. Rozumiem tomu a ospravedlňujem sa," vyhlásil de la Fuente. Informovala agentúra AFP.