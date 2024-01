De Ligt a Upamecano vynechali tréning Bayernu na sústredení vo Fare

Faro 16. januára (TASR) - Futbaloví obrancovia Matthijs de Ligt a Dayot Upamecano vynechali utorkový tréning Bayernu Mníchov na sústredení v Portugalsku. Klub neuviedol dôvod ich absencie, no televízia Sky informovala, že ich vyradili zranenia.



Na tréningu chýbal aj nový muž do obrany Eric Dier, ktorému tím dovolil odcestovať zo sústredenia vo Fare, keďže očakáva narodenie prvého potomka. Bayern je v kempe od nedele do štvrtka a absolvuje počas neho prípravu na jarnú časť Bundesligy a zápasy Ligy majstrov.



Rekordný nemecký šampión sa počas prebiehajúcej sezóny trápi zo zraneniami defenzívnych hráčov a aj preto počas zimného prestupového obdobia angažoval Diera na hosťovanie z Tottenhamu Hotspur. Informovala agentúra dpa.