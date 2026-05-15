De Ligt podstúpil operáciu chrbta a vynechá šampionát
Autor TASR
Manchester 15. mája (TASR) - Holandský futbalový obranca Matthijs de Ligt nebude štartovať na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku. Dvadsaťšesťročný stopér Manchestru United podstúpil operáciu chrbta.
Holanďana trápilo zranenie chrbta od novembra minulého roka. „Po svedomitej práci počas celého rehabilitačného procesu sme dospeli k rozhodnutiu, že nápravný zákrok je najlepším riešením,“ uviedli United v oficiálnom vyhlásení. Podľa agentúry AFP sa hráčov návrat neočakáva skôr, ako začiatkom budúcej sezóny.
De Ligt mal dobrý štart do tohto ročníka, v drese „červených diablov“ si v prvých 13 zápasoch Premier League pripísal plnú minutáž. „Od novembra som robil všetko, išiel som naplno každý tréning a skúmal som všetky možnosti, aby som sa vrátil k tomu, čo milujem, teda k hraniu futbalu. Som vďačný všetkým, ktorí ma podporovali počas ťažkého obdobia mojej kariéry,“ povedal holandský obranca.
