De Marca rozladil výkon v Jerevane: Najhorší zápas celej sezóny

Jerevan 15. septembra (TASR) - Vladimír Weiss st. vyvodí zo štvrtkového zápasu Európskej konferenčnej ligy dôsledky. Trénera slovenského majstra rozladil výkon jeho zverencov na pôde Pjuniku Jerevan. Slovan vo svojom druhom zápase v H-skupine prehral v arménskej metropole 0:2 po bezkrvnom výkone. "Belasí" tak klesli v tabuľke na posledné 4. miesto.



V Jerevane sa hral slabý futbal, domáci vyťažili z minima maximum. Hralo sa prevažne medzi šestnástkami, no v priebehu 35. a 37. minúty vyšli domácim dve strely spoza šestnástky a brankár Adrián Chovan ani na jednu nedosiahol. Prekonali ho Artak Dašjan a Yusuf Otubanjo. "Gratulujem súperovi k zaslúženému víťazstvu. Pjunik bol lepší, my sme neukázali prakticky nič, z čoho vyvodím dôsledky. Inkasovali sme dva góly po strelách spoza šestnástky, vtedy sa rozhodlo o zápase. Ale opakujem, súper bol lepší a vyhral zaslúžene," uviedol Weiss st. pre klubový web.



Slovan si počas celého duelu nevypracoval ani jednu gólovú šancu. Strely Zmrhala a Barseghjana domáci brankár zlikvidoval, inkasovať mohol v závere zápasu, keď mal dobrú možnosť aj najaktívnejší muž Weissovej svorky, Giorgi Čakvetadze. Ale aj on v dobrej pozícii prestrelil. "Musíme si úprimne povedať, že sme odohrali najhorší zápas celej sezóny. Už dlho sme takto zle nehrali. Neboli sme dobrí s loptou ani fyzicky, počas celého priebehu sme boli málo aktívni a strácali sme ľahké lopty. Neboli sme ani dostatočne nebezpeční a ani sme dobre nebránili. Aj ja samozrejme beriem zodpovednosť za svoj výkon," pridal hodnotenie kapitán mužstva Vernon De Marco.



V ďalšom zápase sa "belasí" predstavia 6. októbra na ihrisku lídra tabuľky FC Bazilej, no náročný duel ich čaká aj v nedeľu, keď sa predstavia vo Fortuna lige na ihrisku Spartaka Trnava. Bude to súboj prvého s druhým, Spartak v tabuľke stráca na lídra 4 body. "V nedeľu nás čaká veľmi ťažký zápas, na ktorý sa musíme v hlave nastaviť. Toto, čo sa stalo v Jerevane, sa nesmie opakovať. Fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť, sme sa po zápase ospravedlnili za dnešný výkon. Vážime si, že boli s nami aj v ťažkých chvíľach, aj keď si od nich zaslúžime kritické slová," dodal De Marco.