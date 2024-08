De Marco po roku opúšťa SAE, dohodol sa s Apollonom Limassol

Nikózia 17. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Vernon de Marco po roku opúšťa Hatta Club zo SAE. Tridsaťjedenročný obranca zamieril na Cyprus, kde sa dohodol na kontrakte do mája 2026 s tímom Apollon Limassol.



Ako informovala oficiálna webstránka klubu, de Marco by mal v najbližších dňoch priletieť na Cyprus, kde podstúpi vstupnú lekársku prehliadku a následne skompletizuje svoj príchod podpisom zmluvy.



Pôvodom argentínsky futbalista hral na Slovensku za MFK Zemplín Michalovce a ŠK Slovan Bratislava, v Poľsku obliekal dres Lechu Poznaň. So Slovanom získal štyrikrát majstrovský titul a trikrát triumfoval v Slovenskom pohári. V minulej sezóne odohral za Hatta Club 21 zápasov v tamojšej Pro League.



De Marco získal v máji 2021 slovenské občianstvo a mohol tak na medzinárodnej scéne reprezentovať Slovensko. Na konte má 10 štartov a jeden gól v národnom tíme, bol aj v kádri SR na EURO 2024, ale do hry nezasiahol.