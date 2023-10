De Marco zažíva v SAE krízu i veľké zmeny

Senec 8. októbra (TASR) - Po júlovom odchode zo Slovana Bratislava do Hatta Club zo Spojených arabských emirátov sa obranca Vernon De Marco vytratil zo zorného poľa slovenských futbalových fanúšikov. Argentínsky rodák nastúpil zatiaľ vo všetkých piatich ligových zápasoch svojho nového tímu, tomu však úvod sezóny nevychádza podľa predstáv a bez bodového zisku figuruje na chvoste tabuľky miestnej najvyššej súťaže.



V kvalifikácii ME 2024 odohral De Marco zatiaľ iba päť minút, nastúpil až v závere stretnutia s Lichtenštajnskom (3:0). Predtým päťkrát čakal na svoju šancu na lavičke náhradníkov. Na poste ľavého obrancu má však silnú konkurenciu v Dávidovi Hanckovi, ktorý sa vypracoval na oporu národného tímu a aj vo svojom klube Feyenoorde Rotterdam podáva kvalitné výkony. "´Hanci´ je výborný hráč, ktorý má teraz skvelú formu. V klube hráva rovnako ako ja stopéra a v reprezentácii zasa na poste ľavého obrancu. Je výborný v hre s loptou, spoľahlivý v defenzíve a nebezpečný pri štandardkách. Prajem mu, aby pokračoval vo výborných výkonoch," povedal De Marco o svojom konkurentovi na post krajného beka.



Do reprezentácie sa bývalý defenzívny pilier Slovana veľmi tešil. "Rád sa vraciam na Slovensko a chcem byť platný hráč pre reprezentáciu. Mojou veľkou túžbou je pomôcť jej, ako budem vedieť." Na novom pôsobisku, podobne ako posledný rok v Slovane Bratislava, hráva stopéra. "Mojou úlohou je priniesť skúsenosti z európskeho futbalu a učiť mladých domácich hráčov. Už dvakrát sme zmenili trénera, od tretieho zápasu som dostal kapitánsku pásku, čo je tiež novinka v krajine s inou mentalitou. Snažím sa tejto úlohy zhostiť zhostiť najlepšie, ako viem. Aj keď zatiaľ sa nám ako mužstvu nedarí, veľa vecí nám nevyšlo, neposilnili sme sa v transferovom období a všetky ligové zápasy sme prehrali," nezúfa De Marco.



Situáciu Slovenska v J-skupine kvalifikácie ME 2024 vníma pozitívne a šanca postúpiť na budúcoročné ME v Nemecku je podľa neho veľká. "Máme to dobre rozbehnuté, potrebujeme zvládnuť ešte štyri zápasy. Ak budeme hrať ako doteraz, verím, že sa to podarí a postúpime. Mužstvo funguje tak, ako má," myslí si De Marco, ktorý by tak mal šancu zahrať si prvýkrát na veľkom turnaji.