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De Minaur bez straty setu postúpil do 3. kola
Súboj druhého kola zvládol aj Američan a nasadená šestka turnaja Taylor Fritz, ktorý si poradil so svojím krajanom Patrickom Kypsonom 6:2, 6:2, 7:5.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 2. júla (TASR) - Austrálsky tenista Alex De Minaur postúpil do 3. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená päťka zdolala skúseného Francúza Adriana Mannarina v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:2.
Z nasadených hráčov pokračuje ďalej aj 19-ročný Španiel Rafael Jodar, ktorý v päťsetovej bitke zdolal svojho krajana Pabla Carrena-Bustu 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4. Naopak, nasadený Američan Brandon Nakashima (28.) na turnaji končí, keď v štyri a pol hodinovom dramatickom súboji nestačil na Nemca Jana-Lennarda Struffa 6:4, 6:7 (6), 6:7 (5), 7:6 (6), 6:7 (7).
Súboj druhého kola zvládol aj Američan a nasadená šestka turnaja Taylor Fritz, ktorý si poradil so svojím krajanom Patrickom Kypsonom 6:2, 6:2, 7:5.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Alex De Minaur (Aus.-5) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 6:2, 6:2,
Taylor Fritz (USA-6) - Patrick Kypson (USA) 6:2, 6:2, 7:5,
Arthur Fery (V. Brit.) - Otto Virtanen (Fín.) 5:7, 7:6 (3), 6:3, 6:3,
Rafael Jodar (Šp.-23) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4,
Jan-Lennard Struff (Nem.) - Brandon Nakashima (USA-28) 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5), 6:7 (6), 7:6 (7),
Lorenzo Sonego (Tal.) - Gabriel Diallo (Kan.) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4), 6:7 (6), 6:2,
Zizou Bergs (Bel.) - Jaime Faria (Portug.) 7:6 (6), 4:6, 6:2, 6:3
Z nasadených hráčov pokračuje ďalej aj 19-ročný Španiel Rafael Jodar, ktorý v päťsetovej bitke zdolal svojho krajana Pabla Carrena-Bustu 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4. Naopak, nasadený Američan Brandon Nakashima (28.) na turnaji končí, keď v štyri a pol hodinovom dramatickom súboji nestačil na Nemca Jana-Lennarda Struffa 6:4, 6:7 (6), 6:7 (5), 7:6 (6), 6:7 (7).
Súboj druhého kola zvládol aj Američan a nasadená šestka turnaja Taylor Fritz, ktorý si poradil so svojím krajanom Patrickom Kypsonom 6:2, 6:2, 7:5.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Alex De Minaur (Aus.-5) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 6:2, 6:2,
Taylor Fritz (USA-6) - Patrick Kypson (USA) 6:2, 6:2, 7:5,
Arthur Fery (V. Brit.) - Otto Virtanen (Fín.) 5:7, 7:6 (3), 6:3, 6:3,
Rafael Jodar (Šp.-23) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4,
Jan-Lennard Struff (Nem.) - Brandon Nakashima (USA-28) 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5), 6:7 (6), 7:6 (7),
Lorenzo Sonego (Tal.) - Gabriel Diallo (Kan.) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4), 6:7 (6), 6:2,
Zizou Bergs (Bel.) - Jaime Faria (Portug.) 7:6 (6), 4:6, 6:2, 6:3