De Minaur postúpil do 2. kola, Lehečka prehral s Carrenom Bustom
Autor TASR,aktualizované
Paríž 25. mája (TASR) - Švajčiarskemu tenistovi Stanovi Wawrinkovi nevyšla derniéra na grandslamovom turnaji Roland Garros. Parížsky šampión z roku 2015 prehral v 1. kole dvojhry s Holanďanom Jesperom de Jongom 3:6, 6:3, 3:6, 4:6. Štyridsaťjedenročný Helvét v októbri po turnaji ATP v Bazileji definitívne ukončí aktívnu kariéru.
Pri emotívnej rozlúčke dostal od francúzskych organizátorov sklenené puzdro s kúskom parížskej antuky. Na veľkoplošnej obrazovke premietli dve videá zachytávajúce najpamätnejšie chvíle jeho kariéry. „Je to ťažké, nechcem vám povedať zbohom. Bol to žiaľ môj posledný zápas na tomto turnaji. Ďakujem všetkým fanúšikom za dlhoročnú podporu, milujem vás. Veril som, že aj vo veku 41 rokov postúpim aspoň do 2. kola, no nevyšlo to," uviedol Wawrinka v pozápasovom interview.
Austrálčan Alex de Minaur postúpil do 2. kola, keď v pozícii nasadenej osmičky zdolal Brita Tobyho Samuela 6:4, 6:4, 6:2. O prekvapenie sa postaral skúsený Španiel Pablo Carreno Busta, ktorý vyradil dvanásteho nasadeného Čecha Jiřího Lehečku 6:3, 7:6 (3), 6:3.
Domáci Francúz Arthur Rinderknech ako turnajová dvadsaťdvojka vyradil Rakúšana Jurija Rodionova 7:6 (5), 6:2, 6:3. Úlohu favorita potvrdil aj Španiel Rafael Jodar nasadený ako číslo 27 triumfom 6:1, 6:0, 6:4 nad Američanom Aleksandarom Kovacevicom.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Jesper de Jong (Hol.) - Stan Wawrinka (Švajč.) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4, Frances Tiafoe (USA-19) - Eliot Spizzirri (USA) 6:3, 6:7 (5), 6:4, 6:3, Luca Van Assche (Fr.) - Vilius Gaubas (Lit.) 6:4, 6:2, 2:6, 7:5, Brandon Nakashima (USA-31) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 6:2, 7:5, 6:2, Arthur Rinderknech (Fr.-22) - Jurij Rodionov (Rak.) 7:6 (5), 6:2, 6:3, Rafael Jodar (Šp.-27) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:1, 6:0, 6:4, Matteo Berrettini (Tal.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:7 (2), 7:5, 6:1, 6:2, Alex de Minaur (Austr.-8) - Toby Samuel (V. Brit.) 6:4, 6:4, 6:2, Pablo Carreno Busta (Šp.) - Jiří Lehečka (ČR-12) 6:3, 7:6 (3), 6:3, Alex Michelsen (USA) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:2, 6:4, 6:2
