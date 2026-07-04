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De Minaur postúpil do osemfinále dvojhry na Wimbledone
Piaty nasadený hráč zdolal v 3. kole v štyroch setoch Zacharyho Svajdu z USA 6:2, 5:7, 6:2, 6:4.
Autor TASR
Londýn 4. júla (TASR) - Austrálsky tenista Alex de Minaur sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Piaty nasadený hráč zdolal v 3. kole v štyroch setoch Zacharyho Svajdu z USA 6:2, 5:7, 6:2, 6:4.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Alex de Minaur (Austr.-5) - Zachary Svajda (USA) 6:2, 5:7, 6:2, 6:4
Alex de Minaur (Austr.-5) - Zachary Svajda (USA) 6:2, 5:7, 6:2, 6:4