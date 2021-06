De Minaur sa prebojoval do 2. kola Roland Garros

muži - dvojhra - 1. kolo:



Marco Cecchinato (Tal.) - Jasutaka Učijama (Jap.) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4

Alex De Minaur (Aus.-21) - Stefano Travaglia (Tal.) 6:2, 6:4, 7:6 (4)

Paríž 1. júna (TASR) - Austrálčan Alex De Minaur postúpil v utorok do 2. kola dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros. Ako nasadený hráč číslo 21 zdolal na parížskej antuke Taliana Stefana Travagliu 6:2, 6:4, 7:6 (4) za 2:30 h. V druhom kole ho čaká Travagliov krajan Marco Cecchinato.Dvadsaťdvaročný De Minaur vyrovnal svoje maximum na Roland Garros, do 2. kola sa prebojoval aj v roku 2019. Jeho maximom na turnajoch veľkej štvorky je vlaňajšia účasť vo štvrťfinále US Open.