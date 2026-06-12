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De Minaur sa prebojoval do semifinále turnaja ATP v Hertogenboschi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V boji o finále sa stretne s ďalším Francúzom Adrianom Mannarinom.

Autor TASR
Hertogenbosch 12. júna (TASR) - Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v holandskom Hertogenboschi. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky zdolal Benjamina Bonziho 6:2, 6:4. V boji o finále sa stretne s ďalším Francúzom Adrianom Mannarinom.



muži - dvojhra - štvrťfinále:

Adrian Mannarino (Fr.) - Čang Č'-čen (Čína) 7:6 (4), 6:3, Alex de Minaur (Austr.-2) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:2, 6:4
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