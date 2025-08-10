< sekcia Šport
De Minaur skončil v 2. kole turnaja ATP v Cincinnati na rakete Opelku
V pozícii nasadenej šestky prehral s domácim Američanom Reillym Opelkom 6:7 (6), 4:6.
Autor TASR
Cincinnati 10. augusta (TASR) - Austrálsky tenista Alex de Minaur neuspel v 2. kole dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati. V pozícii nasadenej šestky prehral s domácim Američanom Reillym Opelkom 6:7 (6), 4:6.
dvojhra - 2. kolo:
Reilly Opelka (USA) - Alex de Minaur (Austr.-6) 7:6 (6), 6:4, Jiří Lehečka (ČR-22) - Tristan Boyer (USA) 4:6, 6:1, 6:4, Francisco Comesana (Arge.) - Luciano Darderi (Tal.-29) 6:4, 3:1 - skreč
