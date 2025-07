De Paul na odchode z Atletica, má byť spoluhráčom Messiho v Miami

Fort Lauderdale 17. júla (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant Rodrigo De Paul by sa mal stať spoluhráčom Lionela Messiho v Interi Miami. Tridsaťjedenročný stredopoliar prestúpi podľa ESPN do MLS z Atletica Madrid.



Messi momentálne rokuje s Interom o novej zmluve, terajšia mu vyprší na konci decembra tohto roka. Príchod De Paula ako ďalšej jemu blízkej osobe má prispieť k jeho zotrvaniu v Miami, kde už hrávajú aj jeho dlhoroční priatelia Sergio Busquets, Luis Suarez, či Jordi Alba.



De Paul už podľa AP súhlasil s podmienkami zmluvy s Interom. Do Atletica prišiel v roku 2021 z Udinese, predtým hral aj za Valenciu. Argentíne pomohol v roku 2022 k zisku titulu majstra sveta a v rokoch 2021 a 2024 k triumfom na Copa America.