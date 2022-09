De Vries si odbije na VC Talianska debut v F1, nahradí Albona

Monza 10. septembra (TASR) - Holandský pretekár Nyck de Vries nahradí na VC Talianska seriálu F1 thajského pilota Alexa Albona. Jazdca Williamsu trápi zápal slepého čreva a De Vries ho zastúpi v kvalifikácii i pretekoch.



Pre 27-ročného Holanďana pôjde o prvé preteky v F1 a do monopostu FW44 zasadol už v sobotnom tréningu. Absolvoval 21 kôl a obsadil pätnáste miesto, pričom na stáleho jazdca tímu Nicolasa Latifiho stratil len 93 tisícin sekundy. Na krajana Maxa Verstappena (Red Bull), ktorý dosiahol najlepší čas, mu chýbalo 1,617 sekundy.



De Vries je chránenec Merecedesu, no jeho budúcnosť je spájaná s tímom Alpine, továrenskou stajňou Renaultu. Do kokpitu namiesto Albona ho dostalo prepojenie na úradujúcich majstrov sveta, keďže dodávajú tradičnému britskému tímu pohonné jednotky.



Holanďan má na konte titul z Formuly E (2021) a juniorskej F2 (2019). V tejto sezóne bol v úlohe náhradníka na troch pretekoch – v Španielsku s Williamsom, vo Francúzsku s Mercedesom a v Taliansku paradoxne s Astonom Martin, ktorý taktiež používa motory Mercedes.



V pretekoch kráľovnej motošportu tak budú dvaja Holanďania prvýkrát od VC Brazílie 2006. Do pretekov vtedy odštartovali Christijan Albers (Spyker) a Robert Doornbos (Red Bull).