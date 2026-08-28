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De Zerbi žiada od vedenía Tottenhamu ešte jednu posilu
Najnovšie posily De Zerbiho prišli z Manchestru City, pričom brazílsky krídelník Savio podpísal zmluvu za 85 miliónov libier a egyptský útočník Omar Marmoush prišiel na hosťovanie.
Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Taliansky futbalový tréner Roberto De Zerbi žiada od vedenia Tottenhamu ešte jednu veľkú posilu. Túži tak zavŕšiť vydarené prestupové obdobie, ktoré už prekonalo jeho očakávania. Kouč Londýnčanov sa pustil do rozsiahlej rekonštrukcie kádra po tom, čo sa jeho tím v uplynulej sezóne len tesne vyhol zostupu. V kádri Tottenhamu figuruje aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.
Najnovšie posily De Zerbiho prišli z Manchestru City, pričom brazílsky krídelník Savio podpísal zmluvu za 85 miliónov libier a egyptský útočník Omar Marmoush prišiel na hosťovanie. Výdavky klubu sa v aktuálnom prestupovom období priblížili k 300 miliónom libier a cieľom De Zerbiho je ešte jeden posledný nákup pred utorkovým termínom, ten sa končí o 22.00 SELČ. „Myslím si, že Savio a Marmoush sú skvelí. Neviem, ako ich nazvať, ale určite sú to hráči na vysokej úrovni,“ povedal De Zerbi pred sobotňajším zápasom s Newcastlom v Premier League. „Neočakával som takýto prestupový trh. Ale aj tak si myslím, že môžeme získať ešte o jedného hráča viac a na jednu konkrétnu pozíciu. Bol som na večeri s majiteľmi. Hovorili sme o tom, ale všetci sme na jednej vlne a je medzi nami veľmi dobré prepojenie,“ dodal.
Marmoush je ôsma posila Tottenhamu od minulej sezóny a De Zerbi verí, že bude konkurenciou v útoku na pozícii „desiatky“, keďže James Maddison nie je úplne fit a Mohammed Kudus sa práve vracia po dlhom zranení. Marmoush strelil 37 gólov počas produktívneho 18-mesačného pôsobenia v Eintrachte Frankfurt, ale počas pôsobenia v City ich dokázal streliť iba 16. „Je to skvelá posila pre nás. Skvelý hráč a každý z nás ho miluje ako hráča. Dúfame, že dokáže to, čo naozaj vie. Myslím si, že dokáže ponúknuť viac riešení v útoku. Potrebujeme hráčov v útoku schopných strieľať góly, ktorí sú dobrí na lopte. V jeho prípade ide o veľmi rýchleho hráča, má skvelé kvality a všetci sme spokojní,“ uzavrel tréner.
Najnovšie posily De Zerbiho prišli z Manchestru City, pričom brazílsky krídelník Savio podpísal zmluvu za 85 miliónov libier a egyptský útočník Omar Marmoush prišiel na hosťovanie. Výdavky klubu sa v aktuálnom prestupovom období priblížili k 300 miliónom libier a cieľom De Zerbiho je ešte jeden posledný nákup pred utorkovým termínom, ten sa končí o 22.00 SELČ. „Myslím si, že Savio a Marmoush sú skvelí. Neviem, ako ich nazvať, ale určite sú to hráči na vysokej úrovni,“ povedal De Zerbi pred sobotňajším zápasom s Newcastlom v Premier League. „Neočakával som takýto prestupový trh. Ale aj tak si myslím, že môžeme získať ešte o jedného hráča viac a na jednu konkrétnu pozíciu. Bol som na večeri s majiteľmi. Hovorili sme o tom, ale všetci sme na jednej vlne a je medzi nami veľmi dobré prepojenie,“ dodal.
Marmoush je ôsma posila Tottenhamu od minulej sezóny a De Zerbi verí, že bude konkurenciou v útoku na pozícii „desiatky“, keďže James Maddison nie je úplne fit a Mohammed Kudus sa práve vracia po dlhom zranení. Marmoush strelil 37 gólov počas produktívneho 18-mesačného pôsobenia v Eintrachte Frankfurt, ale počas pôsobenia v City ich dokázal streliť iba 16. „Je to skvelá posila pre nás. Skvelý hráč a každý z nás ho miluje ako hráča. Dúfame, že dokáže to, čo naozaj vie. Myslím si, že dokáže ponúknuť viac riešení v útoku. Potrebujeme hráčov v útoku schopných strieľať góly, ktorí sú dobrí na lopte. V jeho prípade ide o veľmi rýchleho hráča, má skvelé kvality a všetci sme spokojní,“ uzavrel tréner.