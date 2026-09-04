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Deaflympijský výbor SR ocenil najlepších športovcov za rok 2025
Ocenenia si odniesli Tereza Birošová, Ivana Krištofičová, Martina Antušeková, Thomas Keinath, Dávid Pristač a Rastislav Jelínek.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Deaflympijský výbor Slovenska (DVS) ocenil počas slávnostného galavečera najúspešnejších nepočujúcich športovcov za rok 2025. Podujatie bolo zároveň súčasťou osláv 15. výročia založenia DVS a sprevádzala ho vernisáž fotografickej výstavy „Neviditeľné bariéry, viditeľné úspechy“.
Ocenenia si odniesli Tereza Birošová, Ivana Krištofičová, Martina Antušeková, Thomas Keinath, Dávid Pristač a Rastislav Jelínek. Počas večera udelili aj Ocenenie za prínos v deaflympijskom hnutí, ktoré získal Rastislav Hrdlík za dlhoročnú prácu a podporu slovenského deaflympijského športu.
Ocenení športovci reprezentovali Slovensko na 25. letných deaflympijských hrách Tokio 2025. Ich úspechy sú dôkaz talentu, odhodlania a vytrvalosti. Zároveň ukazujú, že aj napriek prekážkam dokážu športovci so sluchovým postihnutím dosahovať špičkové medzinárodné výsledky,“ uviedol prezident DVS Peter Birka.
Ocenenia si odniesli Tereza Birošová, Ivana Krištofičová, Martina Antušeková, Thomas Keinath, Dávid Pristač a Rastislav Jelínek. Počas večera udelili aj Ocenenie za prínos v deaflympijskom hnutí, ktoré získal Rastislav Hrdlík za dlhoročnú prácu a podporu slovenského deaflympijského športu.
Ocenení športovci reprezentovali Slovensko na 25. letných deaflympijských hrách Tokio 2025. Ich úspechy sú dôkaz talentu, odhodlania a vytrvalosti. Zároveň ukazujú, že aj napriek prekážkam dokážu športovci so sluchovým postihnutím dosahovať špičkové medzinárodné výsledky,“ uviedol prezident DVS Peter Birka.