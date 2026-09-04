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Deaflympijský výbor SR ocenil najlepších športovcov za rok 2025

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ocenenia si odniesli Tereza Birošová, Ivana Krištofičová, Martina Antušeková, Thomas Keinath, Dávid Pristač a Rastislav Jelínek.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Deaflympijský výbor Slovenska (DVS) ocenil počas slávnostného galavečera najúspešnejších nepočujúcich športovcov za rok 2025. Podujatie bolo zároveň súčasťou osláv 15. výročia založenia DVS a sprevádzala ho vernisáž fotografickej výstavy „Neviditeľné bariéry, viditeľné úspechy“.

Ocenenia si odniesli Tereza Birošová, Ivana Krištofičová, Martina Antušeková, Thomas Keinath, Dávid Pristač a Rastislav Jelínek. Počas večera udelili aj Ocenenie za prínos v deaflympijskom hnutí, ktoré získal Rastislav Hrdlík za dlhoročnú prácu a podporu slovenského deaflympijského športu.

Ocenení športovci reprezentovali Slovensko na 25. letných deaflympijských hrách Tokio 2025. Ich úspechy sú dôkaz talentu, odhodlania a vytrvalosti. Zároveň ukazujú, že aj napriek prekážkam dokážu športovci so sluchovým postihnutím dosahovať špičkové medzinárodné výsledky,“ uviedol prezident DVS Peter Birka.
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