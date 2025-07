DeAngelo pokračuje v NY Islanders, podpísal ročný kontrakt

New York 1. júla (TASR) - Americký hokejista Tony DeAngelo bude v zámorskej NHL naďalej obliekať dres New Yorku Islanders. Dvadsaťdeväťročný obranca podpísal s „ostrovanmi“ ročný kontrakt v hodnote 1,75 milióna dolárov.



DeAngelo začal uplynulý ročník v KHL v tíme SKA Petrohrad, kde stihlo odohrať 34 duelov a zaznamenal 32 bodov (6+26). V januári tohto roka sa však vrátil späť do zámoria a s newyorským klubom sa dohodol na zmluve do konca sezóny za 775.000 dolárov. Za tím nastúpil v 35 zápasoch a bilanciou 4+15. DeAngelo sa od 1. júla mohol stať neobmedzeným voľným hráčom, no napokon pokračuje v Islanders. Informovala o tom oficiálna stranku NHL klubu.