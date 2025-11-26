< sekcia Šport
DEBAKEL: Hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Nitrou 1:8
Prvá tretina bola vyrovnaná, ale presadili sa iba hostia, keď Čederle obišiel Vitolsa a zasunul puk za neho.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. novembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice podľahli v stredajšej dohrávke 22. kola Tipsport ligy na svojom ľade Nitre vysoko 1:8 a po menšej prestávke zapríčinenej virózou tak prehrali tretí duel za sebou. Pre „baranov“ to bola historicky najvyššia domáca prehra v extralige. Nepomohol im ani návrat kanoniera Cartera Turnbulla do zostavy. Tím spod Zobora naopak vyhral tretí zápas v sérii a poistil si prvú priečku v tabuľke.
Prvá tretina bola vyrovnaná, ale presadili sa iba hostia, keď Čederle obišiel Vitolsa a zasunul puk za neho. Stredné dejstvo bolo už plne v réžii ´corgoňov´. Tromi gólmi za sedem minút vyhnali Vitolsa z bránky, ktorého nahradil Rabčan. Strelecky sa prezentovali tečom Krištof, z medzikružia Chrenko a z pravej strany Paulovič. Ešte do prestávky kapituloval i Rabčan, keď pustil za seba nahodený puk Stachu od modrej čiary. Na začiatku tretej tretiny zvýšil 6:0 pre Nitru z pravého kruhu Passolt. Domáci iba korigovali Valachom, ale záverečné slovo mali Bubela a po ukážkovom prieniku Passolt.
Tipsport liga - dohrávka 22. kola:
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra 1:8 (0:1, 0:4, 1:3)
Góly: 46. Valach (Lee, Turnbull) – 16. Čederle (Lacka, Okoličány), 25. Krištof (Kalman), 31. Chrenko (Nemec, Molnár), 32. Paulovič (Passolt, Krištof), 40. Stacha (Okoličány, Molnár), 41. Passolt (Osburn, Paulovič), 49. Bubela (Hrnka, Valent), 55. Passolt (Jackson, Kostenko). Rozhodcovia: Snášel ml., Štefik – Knižka, Gegáň, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1816 divákov.
Banská Bystrica: Vitols (32. Rabčan) – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Zeleňák, Česánek, Novák – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Messner, Šoltés – Valach, Čunderlík, Gron – Ondrušek, Jasenec, Matoušek
Nitra: Patrikainen – Osburn, Kalman, Kostenko, Bača, Carmichael, Stacha, Valent – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Chrenko, Nemec – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Bubela, Molnár – Bajtek
