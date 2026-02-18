< sekcia Šport
Debakel namiesto semifinále: Takto reagujú nemecké médiá na prehru
DPA pripomenula, že nemeckí hokejisti pred vyraďovačkou cítili vzhľadom na „pavúka“ turnaja mimoriadnu šancu na postup do bojov o medaily, keďže im v ceste stáli najskôr Francúzi a potom Slováci.
Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Katastrofálne chyby v obrane a komplikovaná hra v útoku. Nemecké médiá i odborníci kritizovali výkon svojich hokejistov vo štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne a po jednoznačnej prehre 2:6 vyzdvihli tímový výkon Slovákov. „Debakel namiesto semifinále,“ napísala nemecká tlačová agentúra DPA v hodnotení stretnutia.
„Viditeľne sklamaná superhviezda Leon Draisaitl a jeho spoluhráči rýchlo opustili ľad štadióna v Miláne a zachytili iba záblesk víťazného kola Slovákov. Ambiciózny nemecký tím premrhal šancu na medailu a v olympijskom štvrťfinále utrpel debakel,“ uviedla DPA a poukázala na katastrofálne chyby v obrane, tvorenej z hráčov nemeckej ligy DEL s jediným zástupcom NHL - Moritzom Seiderom z Detroitu. Útok bol podľa nej príliš neefektívny a „DEL-obrana“ veľmi preťažená.
Agentúra citovala strelca jedného z dvoch nemeckých gólov Frederika Tiffelsa, ktorý ocenil kompaktný výkon slovenskej ekipy: „Druhá tretina nám zlomila krk. Slováci to využili a je potom samozrejme zle, keď do záverečnej tretiny ideme za stavu 1:4. Nakoniec to bol jasný výsledok. Slováci robili drobné veci oveľa lepšie a vyhrávali súboje v správnych momentoch.“
DPA pripomenula, že nemeckí hokejisti pred vyraďovačkou cítili vzhľadom na „pavúka“ turnaja mimoriadnu šancu na postup do bojov o medaily, keďže im v ceste stáli najskôr Francúzi a potom Slováci. Seider preto pred zápasmi zdôrazňoval historickú príležitosť: „Semifinále je na dosah. Teraz je na nás, aby sme to tam dotiahli. Musíme si naplno uvedomiť, aká veľká je šanca bojovať o medailu.“
Skutočnosť však bola vo štvrťfinále úplne iná a Slováci mali duel od začiatku pod kontrolou. „Slováci, ktorí nemajú v zostave hviezdu NHL kalibru Draisaitla alebo Stützleho, sa v útoku ukázali ako oveľa efektívnejší. Nemci hrali v ofenzíve až príliš komplikovane a spoliehali sa len na hviezdy NHL. Obrana pokračovala v tom, čo sa už ukázalo predtým na turnaji - Seider v nej jednoducho sám nestačí na absolútne najvyššej úrovni s profesionálmi NHL,“ napísala DPA, podľa ktorej má katastrofálny deň za sebou najmä obranné duo Kai Wissmann a Jonas Müller z Eisbärenu Berlín. „Druhá tretina bola trápna, útok zostal príliš ťažkopádny,“ dodala DPA.
„Nemecká olympijská cesta končí zdrvujúcou prehrou,“ uviedol v spravodajstve portál sport1.de. Ten citoval aj vyjadrenie Marca Sturma, bývalého dlhoročného nemeckého útočníka v NHL a trénera tímu Boston Bruins, ktorý olympijský turnaj spolukomentuje pre nemeckú verziu Eurosportu: „Slováci nie sú takí silní ako my, čo sa týka individualít v zostave, ale jednoducho hrajú lepšie ako tím. Preto nás tak nemilosrdne prevýšili.“ Pridal sa k nemu niekdajší špičkový nemecký obranca v zámorí a neskôr tréner Uwe Krupp, ktorý pochválil hru slovenského tímu: „Slovákom treba dať kredit. Sú tu vo skvelej forme a ich najlepší hráči podávajú fantastické výkony. Slováci mali viac energie. Naši hráči z NHL boli všetci na hranici svojich možností a bohužiaľ, neboli sme takí svieži – toto bol náš piaty zápas za sedem dní. Nakoniec nám jednoducho chýbala energia.“
