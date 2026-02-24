Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Debata o bojkotovaní šampionátu je podľa Völlera nezmyselná

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dôvodom špekulácii o možnom bojkote svetového šampionátu je zahraničná i domáca politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Autor TASR
Berlín 24. februára (TASR) - Riaditeľ nemeckého národného tímu Rudi Völler považuje debatu o bojkotovaní futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku za „nezmyselnú“. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii v Berlíne.

Dôvodom špekulácii o možnom bojkote svetového šampionátu je zahraničná i domáca politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Od januára išlo o vojenskú operáciu vo Venezuele, hrozby o prevzatí kontroly nad Grónskom či konania Imigračného a colného úradu (ICE), ktoré viedli k smrti dvoch amerických občanov. „Je nezmyselné o tom diskutovať. Nič sa tým nedosiahne a len to škodí športovcom,“ povedal Völler o možnom bojkote.

Majster sveta z roku 1990 v tejto súvislosti spomenul OH 1980 v Moskve a OH 1984 v Los Angeles, ktoré niektoré krajiny bojkotovali z politických dôvodov. „Vždy som bol proti bojkotom, pretože nič nedosiahnu. Sme tam, aby sme hrali futbal,“ dodal Völler.
