Deblkanoisti Strýček s Kizekom postúpili do semifinále na 1000 m

Duisburg 23. augusta (TASR) - Slovenskí deblkanoisti Eduard Strýček s Petrom Kizekom postúpili na MS v rýchlostnej kanoistike v Duisburgu do semifinále C3 na 1000 m. V druhej rozjazde finišovali druhí tesne za Ukrajincami Pavlom Borsukom a Arťomom Četvertakom, ktorí si vybojovali priamy postup do A-finále. Strýček s Kizekom sa v Nemecku predstavia aj na 500 m trati, kde sa pokúsia získať miestenky na OH 2024. Do Paríža postúpi osem najlepších lodí.



Do semifinále sa dostal aj dvojkajak na 1000 m v zostave Peter Gelle, Ákos Gacsal. V druhej rozjazde finišoval druhý za suverénnym maďarským tandemom Bence Vajda, Tamás Szantoi Szabó, ktorý si už v predstihu zabezpečil účasť v bojoch o medaily. Gelleho podvečer ešte čakali rozjazdy v olympijskej disciplíne K1 na 1000 m.