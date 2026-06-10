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Deblová partnerka Williamsovej Mboková skrečovala duel vo dvojhre
Mboková mala na podujatí vo dvojhre pozíciu nasadenej trojky. Za stavu 2:6, 4:3 v stretnutí proti Češke Karolíne Plíškovej sa pošmykla a po konzultácii s lekárskym tímom zo zápasu odstúpila.
Autor TASR
Londýn 10. júna (TASR) - Kanadská tenistka Victoria Mboková sa zranila a musela v stredu skrečovať duel osemfinále dvojhry na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube. Otázne je tak aj jej pokračovanie vo štvorhre, ktorú hrá spolu s Američankou Serenou Williamsovou.
Mboková mala na podujatí vo dvojhre pozíciu nasadenej trojky. Za stavu 2:6, 4:3 v stretnutí proti Češke Karolíne Plíškovej sa pošmykla a po konzultácii s lekárskym tímom zo zápasu odstúpila. Príčinou bolo zranenie ľavého kolena.
Devätnásťročná Kanaďanka v Londýne nastúpila vo štvorhre po boku 44-ročnej Sereny Williamsovej a dvojica v úvodnom kole zdolala britsko-americký pár Erin Routliffeová, Nicole Melicharová 7:6 (2), 6:2. Pre Američanku išlo o prvý zápas po takmer štvorročnej prestávke. V 2. kole by víťazky mali nastúpiť proti kanadsko-nemeckej dvojici Leylah Fernandezová, Laura Siegemundová. Informovala AFP.
Mboková mala na podujatí vo dvojhre pozíciu nasadenej trojky. Za stavu 2:6, 4:3 v stretnutí proti Češke Karolíne Plíškovej sa pošmykla a po konzultácii s lekárskym tímom zo zápasu odstúpila. Príčinou bolo zranenie ľavého kolena.
Devätnásťročná Kanaďanka v Londýne nastúpila vo štvorhre po boku 44-ročnej Sereny Williamsovej a dvojica v úvodnom kole zdolala britsko-americký pár Erin Routliffeová, Nicole Melicharová 7:6 (2), 6:2. Pre Američanku išlo o prvý zápas po takmer štvorročnej prestávke. V 2. kole by víťazky mali nastúpiť proti kanadsko-nemeckej dvojici Leylah Fernandezová, Laura Siegemundová. Informovala AFP.