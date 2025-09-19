Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Debnárová získala v ľavačke v kategórii do 70 kg striebro

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Lucia Debnárová. Foto: TASR - Dano Veselský

Vlani na MS v moldavskom Kišiňove ukoristila Debnárová v kategórii do 60 kg zlato.

Autor TASR
Albena 19. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Lucia Debnárová získala v ľavačke v kategórii do 70 kg na MS v Albene striebornú medailu. Slováci vybojovali na šampionáte v Bulharsku už 19 cenných kovov. Vlani na MS v moldavskom Kišiňove ukoristila Debnárová v kategórii do 60 kg zlato.
