Debut Kanea v drese Bayernu zatienil Olmo, Tuchel:“Je mi Harryho ľúto”

Mníchov 13. augusta (TASR) - Harry Kane absolvoval nevydarený debut v drese Bayernu Mníchov, ktorý v sobotu večer prehral v súboji o nemecký Superpohár v domácej Allianz aréne s RB Lipsko 0:3. Anglický futbalista spečatil prestup z Tottenhamu len niekoľko hodín pred začiatkom duelu.



Kane nastúpil za veľkých ovácií publika v 64. minúte za stavu 0:2, ale krátko po jeho príchode skompletizoval z penalty hetrik španielsky ofenzívny stredopoliar Dani Olmo. "Je mi ľúto Harryho, musel si asi myslieť, že sme netrénovali štyri týždne," povedal pre agentúru AFP tréner bavorského klubu Thomas Tuchel. "Je to ťažko vysvetliteľné. Som veľmi sklamaný z výsledku aj z výkonu."



Najlepší strelec anglickej reprezentácie prišiel do Bayernu z Tottenhamu za 100 miliónov eur, prestup sa definitívne skompletizoval v sobotu. Fanúšikovia rekordného nemeckého majstra už niekoľko hodín pred výkopom vo veľkom kupovali dres "Kane 9". Tridsaťročný útočník bude v Bayerne nosiť deviatku, ktorú predtým mali na chrbte Robert Lewandowski a v 70-tych rokoch Gerd Müller.



Kane strelil viac ako 20 gólov v šiestich z uplynulých deviatich sezón Premier League, trikrát vyhral Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca súťaže a v drese Hotspur dal celkovo 280 gólov v 435 zápasoch. S 58 presnými zásahmi je najlepší strelec v histórii anglickej reprezentácie. Napriek skvelým individuálnym výkonom na tímový úspech stále čaká. S Tottenhamom prehral trikrát vo finále, s Anglickom raz a teraz neuspel ani v drese Bayernu, ktorý získal 11 bundesligových titulov za sebou.



Debut Kanea zatienil 25-ročný španielsky reprezentant Olmo, ktorý čistým hetrikom zariadil pre Lipsko zisk prvého Superpohára v klubovej histórii. Olmo udrel už v 3. minúte, keď zblízka dorazil do siete loptu po priamom kope, v 44. minúte sa blysol nádhernou individuálnou akciou, keď sa v šestnástke "zidanovkou" zbavil dvoch súperov a zvýšil na 2:0. Hetrik skompletizoval gólom z jedenástky tri minúty po príchode Kanea. "Je veľmi dôležité, že sme takto odštartovali sezónu, ale všetko sa len začína a pred nami je množstvo práce. Teším sa, že sme vyhrali, samozrejme, mám radosť z hetriku, užil som si špeciálny večer. Takéto zápasy ma motivujú do ďalšej práce," povedal Olmo pre Sky.



Bayern nestačil na Lipsko doma druhýkrát za sebou. V predposlednom kole minulej bundesligovej sezóny prehral v závere mája 1:3, čo bola vôbec prvá výhra Lipska v metropole Bavorska. Bayern utrpel dve domáce prehry za sebou, v ktorých inkasoval šesť gólov, naposledy pred viac ako 22 rokmi ešte pod vedením Ottmara Hitzfelda. "Verili sme si, boli sme na zápas pripravení. Pomohol nám rýchly gól. Myslím si, že sme si víťazstvo zaslúžili," spokojne konštatoval športový riaditeľ Lipska Max Eberl.