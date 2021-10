Debut Ramosa v drese PSG sa odkladá, proti Angers ešte nenastúpi

Paríž 14. októbra (TASR) - Debut španielskeho futbalistu Sergia Ramosa v drese Paríža St. Germain sa opäť odkladá. Vedenie francúzskeho klubu oznámilo, že 35-ročný obranca, ktorý sa zotavuje zo zranenia stehenného svalu, stále trénuje iba individuálne a k spoluhráčom by sa mohol pripojiť až približne o desať dní.



Ramos sa v júli po dlhých 16-tich rokoch rozlúčil s Realom Madrid a ako voľný hráč sa upísal na dva roky PSG. Svalové zranenie však spôsobilo, že sa jeho prvý štart za parížsky tím odďaľuje. Podľa prvotných prognóz mal skúsený stopér debutovať v piatkovom ligovom zápase proti Angers, no vicemajster Ligue 1 vo štvrtok informoval, že v tomto termíne to ešte nestihne. Tímu bude chýbať aj v utorkovom dueli Ligy majstrov proti Lipsku i v ligovom súboji s Marseille (24. októbra).



"Som presvedčený, že Sergio sa vráti vo svojej najlepšej forme. Určite ho trápi, že nemôže trénovať so spoluhráčmi a tak dlho pauzovať, no je mentálne silný a bojuje s tým, ako sa len dá," citovala trénera PSG Mauricia Pochettina agentúra AFP. Ramos hral naposledy súťažný zápas v máji, keď nastúpil za Real v semifinále LM proti Chelsea.