< sekcia Šport
Debutant Kmec si po chybe v premiére vydýchol: Ďakujem Samovi
V reprezentačnej premiére nastúpil v obrannej dvojici s Patrikom Kochom a na ľade strávil takmer 20 minút.
Autor TASR
Fribourg 16. mája (TASR) - Zápas proti Nórsku bol pre obrancu Jozefa Viliama Kmeca prvý nielen na hokejových MS, ale aj v reprezentačnom A-mužstve. Vďaka víťazstvu 2:1 naň bude mať pozitívne spomienky a časom vyprchá aj trpký pocit po chybe, ktorá takmer stála Slovákov víťazstvo: „Chyby sa stanú, no našťastie to (brankár) Samo Hlavaj spravil neskutočne a chytil to. Som mu vďačný, vydýchol som si. On nás vzadu istí,“ uviedol Kmec.
Dvadsaťdvaročný obranca sa k národnému tímu pripojil až po záverečnej príprave a tak bol duel proti Nórsku jeho prvý v najcennejšom drese. V minulosti dvakrát štartoval na MS hráčov do 20 rokov, no premiéry v medzinárodnom mužskom hokeji sa dočkal až vo Fribourgu. „Bol to prvý zápas, chceli sme ho zvládnuť a zvládli sme. Boli tam aj chybičky, ktoré musíme napraviť, no dôležité je, že sme zvíťazili,“ poznamenal Kmec po úspešnom vstupe Slovákov do turnaja.
V reprezentačnej premiére nastúpil v obrannej dvojici s Patrikom Kochom a na ľade strávil takmer 20 minút. „Bola tam aj trošku tréma. Ak by nebola, tak by to znamenalo, že ma to nezaujíma. Som šťastný, že tu môžem byť a snažil som sa dať zo seba maximum. Bola aj skvelá atmosféra, fanúšikovia boli neskutoční,“ pochvaľoval si Kmec.
Slováci mali proti Nórsku viacero vydarených pasáží, no svoju kvalitu ukázal aj súper. Ten napokon prestrieľal Slovákov 23:19, no góly Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka nasmerovali zverencov Vladimíra Országha k cenným bodom. Podľa Kmeca sa potvrdili očakávania od výkonu Nórov: „Mali rýchle protiútoky a snažili sa hrať silovo. Myslím si, že sme to dobre zvládli.“
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/ hm wr ms
Dvadsaťdvaročný obranca sa k národnému tímu pripojil až po záverečnej príprave a tak bol duel proti Nórsku jeho prvý v najcennejšom drese. V minulosti dvakrát štartoval na MS hráčov do 20 rokov, no premiéry v medzinárodnom mužskom hokeji sa dočkal až vo Fribourgu. „Bol to prvý zápas, chceli sme ho zvládnuť a zvládli sme. Boli tam aj chybičky, ktoré musíme napraviť, no dôležité je, že sme zvíťazili,“ poznamenal Kmec po úspešnom vstupe Slovákov do turnaja.
V reprezentačnej premiére nastúpil v obrannej dvojici s Patrikom Kochom a na ľade strávil takmer 20 minút. „Bola tam aj trošku tréma. Ak by nebola, tak by to znamenalo, že ma to nezaujíma. Som šťastný, že tu môžem byť a snažil som sa dať zo seba maximum. Bola aj skvelá atmosféra, fanúšikovia boli neskutoční,“ pochvaľoval si Kmec.
Slováci mali proti Nórsku viacero vydarených pasáží, no svoju kvalitu ukázal aj súper. Ten napokon prestrieľal Slovákov 23:19, no góly Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka nasmerovali zverencov Vladimíra Országha k cenným bodom. Podľa Kmeca sa potvrdili očakávania od výkonu Nórov: „Mali rýchle protiútoky a snažili sa hrať silovo. Myslím si, že sme to dobre zvládli.“
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/ hm wr ms