Decembrový duel Villarrealu s Barcelonou bude v Miami

Archívna snímka. Foto: TASR/AP

La Liga potvrdila dejisko po tom, čo Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok s výhradami schválila odohratie tohto zápasu v zahraničí.

Autor TASR
Barcelona 8. októbra (TASR) - Zápas španielskej futbalovej ligy sa bude prvýkrát v histórii hrať v zahraničí. Vedenie La Ligy v stredu potvrdilo, že stretnutie 17. kola medzi Villarrealom a Barcelonou sa uskutoční 20. decembra na štadióne Hard Rock Stadium v Miami na Floride.

„Tento zápas bude historickým krokom, ktorý posúva La Ligu a španielsky futbal na úplne novú úroveň,“ uviedol v oficiálnom stanovisku šéf najvyššej španielskej súťaže Javier Tebas.

La Liga potvrdila dejisko po tom, čo Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok s výhradami schválila odohratie tohto zápasu v zahraničí. Rovnako povolila aj uskutočnenie súboja AC Miláno - Como vo februári v austrálskom Perthe. UEFA však v oficiálnom stanovisku zdôraznila, že ide o výnimku a preferuje udržanie futbalu v domácich podmienkach.

Rozhodnutia španielskej La Ligy a talianskej Serie A o presune zápasov do vzdialeného zahraničia vyvolali protesty viacerých fanúšikovských skupín. Tie označili tento krok za „absurdný, cenovo nedostupný a environmentálne nezodpovedný.“ UEFA preto v stanovisku zopakovala svoj „jasný nesúhlas s konaním ligových zápasov mimo domovskej krajiny súťaže.“
