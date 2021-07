DeChambeau mal pozitívny test na koronavírus, prišiel o Tokio

Tokio 25. júla (TASR) - Olympijský golfový turnaj mužov prišiel o jedného z favoritov. Bývalý víťaz US Open Bryson DeChambeau mal pozitívny test na koronavírus a nebude sa môcť predstaviť na OH 2020.



Dvadsaťsedemročného Američana pozitívne vyhodnotili v rámci záverečného kola testov pred odletom do Japonska. Na olympijskom turnaji ho nahradí krajan Patrick Reed, víťaz Masters z roku 2018. "Som hlboko sklamaný, že sa nebudem môcť zúčastniť na olympijských hrách. Reprezentovať moju krajinu znamená pre mňa veľmi veľa a bolo neskutočnou poctou, že som sa dostal do amerického tímu," citovala agentúra AP DeChambeaua, ktorý sa postaral o golfovú revolúciu svojím silovým poňatím hry.



Na olympijskom turnaji, ktorý štartuje 29. júla, bude mať premiérovo zastúpenie aj slovenský golf vďaka Rorymu Sabbatinimu.