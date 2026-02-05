< sekcia Šport
Dedina na ZOH žila vo štvrtok pochodňou, športovcom zatiaľ nič nechýba
Otvárací ceremoniál sa netradične uskutoční na štyroch miestach, najviac športovcov však bude nastupovať na San Siro.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 5. marca (TASR) - V olympijskej dedine v Miláne privítali vo štvrtok slovenskí i ostatní športovci olympijskú pochodeň. Je to predzvesť začiatku veľkého sviatku, ktorý vypukne už v piatok. Vedúci slovenskej výpravy Roman Buček pred štartom ZOH 2026 uviedol, že všetko zatiaľ prebieha podľa plánu a drobné nedostatky riešia talianski organizátori promptne.
Pochodeň prišla do dediny popoludní, potom sa presunula do ulíc Milána. „Toto bol náznak toho, že olympijský sviatok sa zajtrajším ceremoniálom oficiálne otvorí. Bol tu aj taliansky prezident, mali sme tu aj iné dôležité návštevy. Mnoho ľudí okolo olympijskej dediny zdravilo bežcov s olympijskou pochodňou,“ povedal Buček.
Informoval aj o nedostatkoch, ktoré sa po príchode Slovákov do dediny objavili, ale nebolo ich veľa. „Myslím, že začiatok obyčajne vždy býva rozpačitý, treba mnoho vecí dotiahnuť a doladiť. Problémy bývajú s dopravou, so stravou, samozrejme aj s ubytovaním. Keďže bývame v úplne nových priestoroch, tak nejaké technické nedostatky sa objavili, ale toto všetko bolo takmer bez chyby odstránené. A športovci a členovia tímov sa môžu usadiť pokojne a venovať sa príprave.“
Najväčšiu časť výpravy v Miláne tvoria hokejisti, ani oni zatiaľ neinformovali o väčších nedostatkoch. „Nedostal som žiadne sťažnosti. Hoci prostredie je veľmi jednoduché, až sparťanské, snažili sme sa vlastnými silami dotvoriť priestory našej časti olympijskej dediny. Vyzdobili sme spoločenskú miestnosť, prispôsobili sme ju tak, aby sme mohli aj nejaké voľné chvíle a oddych tráviť v príjemných priestoroch,“ dodal Buček.
Pred začiatkom hier sa objavil norovírus medzi fínskymi hokejistkami, ale zrejme nejde o vážny problém. „Dnes toto odznelo na porade. Je to veľmi lokalizované, ide o jedného človeka z výpravy, ktorý si pravdepodobne toto ochorenie doniesol, iba zopár členov malo príznaky črevného ochorenia. Bolo to jednoducho odprezentované a myslím, že to nie sú žiadne vážne problémy. Bežne sa to stáva, treba aj za normálnych okolností dodržiavať hygienu a dávať si pozor,“ vysvetlil šéf výpravy SR.
Otvárací ceremoniál sa netradične uskutoční na štyroch miestach, najviac športovcov však bude nastupovať na San Siro. „Otvárací ceremoniál privítajú aj Cortina, Predazzo a Livigno a prakticky vo všetkých týchto miestach budeme mať naše zastúpenie. Vlajkonosičov budeme mať v Miláne a v Cortine," uviedol Buček.
S ceremoniálom je tiež spojených viacero pravidiel, ktoré musí slovenská výprava rešpektovať a dodržať. „Na toto sú presné normy, ktoré platia pre výpočet tzv. pasov alebo povolení na pochod. Každý športovec má nárok sa na ňom zúčastniť, ale bohužiaľ len obmedzené množstvo členov realizačných tímov. Takže sa musí nájsť nejaký kompromis, asi nie každý bude spokojný, ale verím, že a tí, ktorí sa nezúčastnia z nejakých dôvodov, to pochopia a nejakým spôsobom to prežijú. V dedine máme nainštalovanú obrazovku, takže bude možné ceremóniu sledovať aj v týchto priestoroch. Priamy prenos budú vysielať aj v priestoroch oddychovej zóny, vlastne všade, kde sú inštalované obrazovky v rezidenčných centrách. Mali sme samostatnú poradu k otváraciemu ceremoniálu, prebrali sme si časový harmonogram, čas nástupu, koľko nám bude trvať čakanie pred vypochodovaním na plochu a všetky detaily," uzavrel Buček.
