Defenzívny stredopoliar Grič zamieril z Michaloviec do Trnavy

Trnava 19. júla (TASR) - Fortunaligový klub FC Spartak Trnava získal 24-ročného defenzívneho stredopoliara Jakuba Griča, ktorý v sezóne 2019/2020 pôsobil v Michalovciach. Trnavský klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej stránke.



Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala najmä v Michalovciach, v roku 2018 bol na hosťovaní v poľskom klube Sandecja Novy Sacz. "Spartak Trnava je na Slovensku pojem. Má vybudované dobré meno nielen u nás, ale aj v zahraničí. Som veľmi rád, že sa stanem jeho súčasťou. Chcem sa čo najskôr dostať do základnej zostavy a odohrať čo najviac zápasov. V Trnave sa chcem zlepšovať a výkonmi pomáhať klubu k dobrým výsledkom," uviedol Grič pre klubovú stránku.



Z príchodu defenzívnej posily je rád aj športový riaditeľ klubu Andrej Kostolanský: "Jakub nás svojimi tohtosezónnymi výkonmi presvedčil, aby sme ho oslovili. Je to defenzívny záložník, ktorý je v prípade potreby využiteľný aj na stopérskom poste. Je to stále pomerne mladý futbalista, ktorý má toho ešte veľa pred sebou, no napriek tomu už má pomerne dosť ligových skúseností."