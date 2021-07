Defenzívny univerzál Bednár novou posilou Zlatých Moraviec

Zlaté Moravce 15. júla (TASR) - Účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble podpísal dvojročný kontrakt s Martinom Bednárom. Dvadsaťdvaročný defenzívny univerzál prišiel z FC DAC 1904 Dunajská Streda.



Vo Fortuna lige odohral šesť sezón. Dokopy nazbieral 69 zápasov, v ktorých sa trikrát presadil gólovo. "Mám pozitívne pocity. Transfer sa riešil dlho. Trochu som bol nesvoj, keď sa to toľko naťahovalo, ale teším sa, že sa všetko dotiahlo do úspešného konca. Verím, že prežijeme úspešnú sezónu,“ citoval Bednára oficiálny web klubu z Požitavia.



Minulý ročník strávil na hosťovaní v Michalovciach, kde odštartoval ligovú kariéru. Ako kapitán doviedol tím k záchrane v najvyššej súťaži. Tréner Ľuboš Benkovský môže služby Bednára využiť ako defenzívneho stredopoliara či stopéra. Hráč sa od stredy zapojil do tréningového procesu. V sobotu bude k dispozícii pre generálku na Fortuna ligu. ViOn privíta na svojej umelej tráve od 10.00 h ŠKF Sereď.