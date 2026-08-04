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Defenzívu Košíc posilnil obranca Eperješi
Dvadsaťjedenročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu.
Autor TASR
Košice 4. augusta (TASR) - Slovenský hokejový obranca Leo Eperješi sa dohodol na spolupráci s HC Košice. Dvadsaťjedenročný košický rodák a odchovanec sa tak po niekoľkých sezónach vracia do svojho materského klubu. Informovala o tom facebooková stránka účastníka Tipsport ligy.
Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike, kde zbieral skúsenosti v juniorských súťažiach USHL, NAHL a BCHL. V minulom ročníku bol kmeňovým hráčom Prešova, za ktorý odohral v najvyššej slovenskej súťaži 12 zápasov, plus ďalších šesť v baráži o udržanie. Počas sezóny si obliekol aj dresy Martina, Topoľčian a Považskej Bystrice.
Bývalý mládežnícky reprezentant pôsobil počas uplynulých sezón prevažne v Severnej Amerike, kde zbieral skúsenosti v juniorských súťažiach USHL, NAHL a BCHL. V minulom ročníku bol kmeňovým hráčom Prešova, za ktorý odohral v najvyššej slovenskej súťaži 12 zápasov, plus ďalších šesť v baráži o udržanie. Počas sezóny si obliekol aj dresy Martina, Topoľčian a Považskej Bystrice.