Defenzívu Spišskej Novej Vsi vystuží Kanaďan Tychonick

Spišská Nová Ves 7. júna (TASR) - Hokejistov Spišskej Novej Vsi vystuží kanadský obranca Jonny Tychonick. Dvadsaťpäťročný rodák z Calgary vlani nastupoval vo Švédsku za Djurgärdens IF, kde v 66 zápasoch nazbieral 23 bodov. "Rysy" o tom informovali na sociálnej sieti.



Tychonicka si na drafte v roku 2018 vybrala Ottawa Senators. „Sme veľmi radi, že sa nám po dlhých rokovaniach podarilo dohodnúť na zmluve s Jonnym pre novú sezónu. Ide o agilného a dobre korčuľujúceho obrancu, s ktorým počítame do presilových hier. Veríme, že sa stane ich dirigentom a pomôže mužstvu v produktivite. O jeho kvalitách svedčí to, že bol draftovaný v 2. kole a pôsobil na najprestížnejších zámorských univerzitách. V uplynulej sezóne bol hráčom švédskeho Djurgärdenu, s ktorým postúpil do najvyššej súťaže. Bodovo sa mu tam darilo, a preto sme presvedčení, že v našej lige bude rozdielovým hráčom a pomôže nám k dobrým výsledkom,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.