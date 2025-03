Definitívne potvrdili kontumačné víťazstvo Bochumu nad Unionom

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) definitívne potvrdil kontumačné víťazstvo Bochumu nad Unionom Berlín 2:0. Zamietol odvolanie berlínskeho klubu proti rozhodnutiu, ktoré padlo už začiatkom januára.



Bundesligový duel sa hral v decembri. Za stavu 1:1 ho prerušili, keď brankára Bochumu Patricka Drewesa zasiahol do hlavy zapaľovač zo sektoru fanúšikov Berlína. Zápas na 25 minút prerušili a napokon predčasne ukončili. "Federálny súd DFB to vidí tak, že Bochum bol oslabený v dôsledku zapaľovača, ktorý hodil člen Unionu Berlín. Táto chyba sa pripisuje Unionu. Nemôže sa stať, že cielený hod na hráča bude viesť k opakovaniu zápasu," uviedol sudca Oskar Riedmeyer podľa DPA.



Rozhodnutie DFB sa v januári stretlo s kritikou niekoľkých nemeckých klubov. Union sa plánuje proti verdiktu opäť odvolať. "Dnes sme boli svedkami procesu, pri ktorom viedlo zlé správanie diváka prvýkrát k tomu, že sa zápas skončil iným výsledkom. Z nášho pohľadu bolo cieľom DFB vytvoriť tento precedens," povedal prezident klubu Dirk Zingler.



Súčasťou oboch tímov sú aj Slováci, dres Unionu oblieka László Bénes a za Bochum hráva Matúš Bero. Bochum figuruje na zostupovej 16. priečke so 17 bodmi, Berlínčania ich majú o šesť viac a sú trinásti.