DEFINITÍVNY KONIEC: Salkazanov podľahol v repasáži Kadimagomedovi

zápasenie



voľný štýl, muži do 74 kg



repasáž - 1. kolo:



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Magomedchabib Kadimagomedov (NŠ) 6:6 na body, víťazstvo Kadimagomedova

Paríž 10. augusta (TASR) - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov prehral na olympijskom turnaji v Paríži v 1. kole repasáže s Bielorusom Magomedchabibom Kadimagomedovom z tímu neutrálnych športovcov a s OH sa rozlúčil. Súboj sa skončil nerozhodne 6:6 na body, v prospech súpera rozhodla vyššie ohodnotená akcia. Salkazanov tak vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg zaznamenal dve prehry, už v piatok podľahol v osemfinále Uzbekovi Razambekovi Žamalovovi 3:11 na body.Kadimagomedov sa v 2. kole opravných bojov stretne s albánskym reprezentantom Čermenom Valievom. Ak uspeje, bude bojovať v sobotu večer o bronz proti Viktorovi Rassadinovi z Tadžikistanu.Dvadsaťosemročný Salkazanov sa na rozdiel od osemfinálového duelu snažil ísť proti striebornému medailistovi z OH v Tokiu viac do kontaktu a útočil mu najmä na nohy. Po minúte a pol ho vytlačil mimo žinenku a pripísal si prvý bod. Kadimagomedov bol potom počítaný za pasivitu, v časovom limite nebodoval, takže si ďalší bod zapísal Salkazanov a po prvej perióde viedol 2:0. Na začiatku druhej sa však dostal do náročnej pozície, z ktorej sa "nevyhrabal" a Bielorus po dvojbodovej akcii vyrovnal. Kouč Cap si vypýtal trénerskú výzvu, pretože pretočenie zo strany súpera nepovažoval za dokončené, no v proteste neuspel, takže Kadimagomedov získal bod navyše. Následne však Salkazanov opäť vytlačil súpera zo žinenky a vyrovnal na 3:3. Rodák z Dagestanu, ktorý reprezentuje Bielorusko od roku 2020, bol však stále vo vedení, lebo narozdiel od slovenského reprezentanta zaznamenal počas zápasu dvojbodovú akciu. Salkazanov preto musel útočiť a opäť sa snažil protivníka vytlačiť, čo sa mu nepodarilo a Bielorus sa z kontraútoku dostal do vedenia 5:3. V dramatickom závere Salkazanov ďalším úspešným vytlačením znížil a napokon aj vyrovnal na 6:6, lenže pri konečnej remíze hralo ďalšie kritérium v jeho neprospech.," povedal Salkazanov po súboji.Slovenskému reprezentantovi tak nevyšla premiéra pod piatimi kruhmi. Štvornásobný majster Európy a dvojnásobný vicemajster sveta už v piatok podľahol v osemfinále Žamalovovi. Súper ho síce neskôr postupom do finále potiahol do repasáže a dal mu ešte šancu zabojovať o bronzovú medailu, no Salkazanov neuspel ani proti Kadimagomedovovi.