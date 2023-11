Deja odniesli na nosidlách, má otras mozgu a zrejme príde o MS “20”

Sherbrooke 19. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník František Dej z tímu Sherbrooke Phoenix pre zranenie nedohral zápas zámorskej juniorskej súťaže QMJHL na ľade Quebecu Remparts. Stretnutie sa pre neho skončilo po tom, čo v závere zápasu spadol na ľad a museli ho odniesť na nosidlách.



Podľa zámorského novinára Mikaela Lalancettea sa Dej zranil po tom, čo "počas cúvania zakopol o bránku a spadol hlavou na ľad." K incidentu sa neskôr vyjadril aj klub: "Po noci, ktorú František Dej strávil v nemocnici, sa môže vrátiť do Sherbrooke. Nie je prekvapenie, že pri páde utrpel otras mozgu. Môžete si byť istí, že vzhľadom na okolnosti je v poriadku." Zranenie s veľkou pravdepodobnosťou pripraví Deja o účasť na MS hráčov do 20 rokov, ktoré sa začnú o mesiac.



Pre 18-ročného Deja je sezóna 2023/2024 prvá v zámorí. V 21 zápasoch si do štatistík pripísal 3 góly, 6 asistencií, 18 trestných minút a 3 plusové body. V uplynulých sezónach pôsobil v materskom Slovane Bratislava, v sezóne 2022/2023 reprezentoval SR na MS hráčov do 18 aj 20 rokov.