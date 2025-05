Dejisko US Open prejde renováciou v hodnote 800 miliónov dolárov

New York 20. mája (TASR) - Americká tenisová asociácia (USTA) oznámila renováciu dejiska US Open v hodnote 800 miliónov amerických dolárov. Pôjde o najväčšiu investíciu do infraštruktúry v histórii, konkrétne bude zameraná na Arthur Ashe Stadium. Vyrastie popri nej aj moderné zázemie pre hráčov, ktoré bude niesť meno Billie Jean Kingovej.



Rekonštrukcia má byť dokončená v roku 2027 a prebehnúť v troch fázach, aby nezasahovala do tohtoročného a budúcoročného US Open. Na Arthur Ashe Stadium bude nový vstup, 2000 nových sedačiek, luxusné apartmány, zrenovovaný vestibul i obchodné a stravovacie priestory.



Spomínané dvojpodlažné zázemie v hodnote 250 miliónov USD bude hradiť výlučne USTA. Jeho súčasťou budú vnútorné a vonkajšie fitness zóny, priestranné šatne a salóniky, vnútorné stravovanie a nová kaviareň.



„Tento projekt nám umožňuje udržiavať najväčšie dejisko svetového tenisu, Arthur Ashe Stadium, ktorý bol postavený pred viac ako 25 rokmi, a modernizovať ho tak, aby bol pripravený na ďalších 25 rokov. Zároveň nám dáva príležitosť poskytnúť hráčom, ktorí na tomto štadióne súťažia, výnimočné zázemie, ktoré im umožní podať maximálny výkon a užiť si vyššiu úroveň komfortu a luxusu mimo kurtu,“ citovala výkonného riaditeľa USTA agentúra DPA.