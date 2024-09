Dejiskom MEJ 2025 bude žilinská hala La SKALA

Troyes 29. septembra (TASR) - Posledný súťažný deň síce slovenským farbám nepriniesol na MEJ v Troyes medailovú radosť, ale z Francúzska prichádza aj tak pozitívna správa. Mládežnícke ME 2025 v disciplínach lead a speed v športovom lezení sa uskutočnia v Žiline. Práve počas prebiehajúceho šampionátu vo francúzskom Troyes to potvrdila medzinárodná lezecká federácia IFSC.



"Je to pre nás veľké ocenenie, a to nielen z pohľadu pravidelných organizátorov európskych pohárov. Zavážila, samozrejme, aj úroveň našich pretekárov, pretože tie podujatia sa udeľujú krajinám, ktoré v tom športe už niečo dosiahli," uviedol v tlačovej správe Anton Pacek, predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES.



Na Slovensko tak prídu budúce hviezdy stále mladej olympijskej disciplíny, ktorá sa celosvetovo mimoriadne dynamicky rozvíja. Podujatie sa uskutoční začiatkom septembra 2025 v žilinskej hale La SKALA a predbežne sa pracuje s termínom 4.-7. septembra 2025. "Tá lezecká komunita si už na Žilinu zvykla, pretože to bude piaty rok v rade, čo tam usporiadame nejaké väčšie podujatie. Stena je tam pekná, organizáciu sme vždy zvládli a máme dobrú spätnú väzbu. Logisticky je to síce trochu náročnejšie, ale mladí ľudia radi cestujú a určite sa budú tešiť na toto podujatie," dodal Pacek.