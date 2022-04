Dejiskom najbližších dvoch finále Davis Cupu bude španielska Malaga

Malaga 13. apríla (TASR) - Dejiskom záverečných zápasov tohtoročného tenisového Davisovho pohára bude od 21. do 27. novembra španielska Malaga. V prímorskom meste na juhu krajiny sa navyše tenisti predstavia vo štvrťfinále, semifinále a finále aj na budúci rok. Vrchol turnaja tak zostáva po dvoch ročníkoch v Madride na Pyrenejskom polostrove. Organizátori o tom informovali v stredu.



Septembrové zápasy skupinovej fázy bude hostiť talianska Bologna, škótsky Glasgow a nemecký Hamburg. Meno štvrtého dejiska kompetentní zatiaľ nezverejnili, pôvodne to mala byť práve Malaga.



Slovákom ušla účasť na finálovom turnaji v marci. Na harde v bratislavskom NTC boli blízko k zisku skalpu favorizovaného Talianska, no nevyužili vedenie 2:1 po štvorhre a prehrali 2:3. V rámci I. svetovej skupiny sa predstavia v septembri proti Rumunsku. Informácie priniesla agentúra AP.