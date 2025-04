Dejiskom OH 2028 budú aj Hollywood i pláž Venice

Los Angeles 15. apríla (TASR) - Dejiskami OH 2028 v Los Angeles budú aj hollywoodske štúdiá či slávna pláž Venice. V utorok o tom informovali organizátori 34. hier.



Organizátori potvrdili v aktualizovanom zozname lokalít aj miesta pre surfing, triatlon, bejzbal, kriket a squash. Ten bude mať v Los Angeles olympijskú premiéru a odohrá sa v Courthouse Square. Ide o maketu mestského námestia, ktorá sa objavila v niekoľkých filmoch ocenených Oscarmi, napr. Návrat do budúcnosti.



Na pláži Venice (Venice Beach) sa odohrajú triatlonové zápolenia a zároveň bude štartovací bod pre ženský aj mužský maratón a aj pre cyklistické preteky. Kriket, ktorý sa vráti na OH po viac než storočnej prestávke, uvidia diváci na účelovo vybudovanom mieste v Pomone, východne od Los Angeles. Dejiskom bejzbalových zápasov bude Dodger Stadium, domovský štadión Los Angeles Dodgers, na ktorom sa tento šport odohral aj na OH 1984.