Del Piero údajne zvažuje ponuku na prezidenta FIGC

Rím 26. novembra (TASR) - Bývalý taliansky futbalista Alessandro Del Piero zvažuje ponuku na funkciu prezidenta tamojšej futbalovej federácie (FIGC). V utorok o tom informoval denník Gazzetta dello Sport.



Majster sveta z roku 2006 má údajne veľkú podporu od talianskej vlády. Súčasný prezident Gabriele Gravina sa snaží získať dostatočnú podporu na tretie funkčné obdobie. Hrozí mu však obvinenie z prania špinavých peňazí za nákup a predaj jeho zbierky starožitných kníh.



Del Piero by bol podľa bývalého obrancu Giuseppeho Bergomiho dokonalý kandidát. "Viem, aké sú jeho myšlienky, viem, ako vidí futbal. Bolo by to skvelé, ako prezident FIGC by bol dokonalý. Vo veku 50 rokov je na to už aj pripravený."



Del Piero ukončil kariéru v roku 2014 a pracuje najmä v médiách. Ku kandidatúre sa zatiaľ oficiálne nevyjadril.