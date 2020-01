Del Potro absolvoval druhú operáciu kolena

Barcelona 28. januára (TASR) - Argentínsky tenista Juan Martin del Potro podstúpil druhú operáciu pravého kolena po minuloročnom zranení. Víťaz US Open z roku 2009 a držiteľ striebornej medaily z OH 2016 v Riu de Janeiro si vlani v júni poškodil jabĺčko.



Del Potro pôvodne plánoval návrat na tenisové kurty už po štyroch mesiacoch od prvej operácie, no pretrvávajúce problémy ho prinútili absolvovať aj druhý zákrok v Barcelone. Informáciu priniesla agentúra AFP.