< sekcia Šport
Del Toro sa stal víťazom SAE Tour, Schwarzbacher skončil 124.
Jediného Slováka Matthiasa Schwarzbachera klasifikovali v nedeľňajšej etape na 24. pozícii, celkovo sa umiestnil na 124. priečke.
Autor TASR
Abú Zabí 22. februára (TASR) - Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu SAE Team Emirates-XRG sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Spojených arabských emirátov. V záverečnej 149 km dlhej etape z Zayed National Museum do Abú Zabí mu stačilo finišovať na 34. mieste, s rovnakým časom ako víťazný Talian Jonathan Milan. Jediného Slováka Matthiasa Schwarzbachera klasifikovali v nedeľňajšej etape na 24. pozícii, celkovo sa umiestnil na 124. priečke.
7. etapa SAE Tour (Zayed National Museum – Abú Zabí, 149 km):
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 2:56:48 h,
2. Erlend Blikra (Nór./Uno-X Mobility),
3. Sam Welsford (Aust./INEOS Grenadiers),
4. Ethan Vernon (V.Brit./NSN Cycling Team),
5. Matteo Malucelli (Tal./XDS Astana Team),
6. Madis Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), ...,
24. Matthias SCHWARZBACHER (SR/EF Education-EasyPost) všetci rovnaký čas ako víťaz
konečné poradie SAE Tour:
1. Isaac Del Toro (Tal./UAE Team Emirates-XRG) 21:10:30 h,
2. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain-Victourious) +20 s,
3. Luke Plapp (Aus./Team Jayco AlUla) +1:14,
4. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) +1:25,
5. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +1:34,
6. Lennert Van Eetvelt (Bel./Lotto Intermarche) +1:44, ...,
124. SCHWARZBACHER +40:59
1. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek) 2:56:48 h,
2. Erlend Blikra (Nór./Uno-X Mobility),
3. Sam Welsford (Aust./INEOS Grenadiers),
4. Ethan Vernon (V.Brit./NSN Cycling Team),
5. Matteo Malucelli (Tal./XDS Astana Team),
6. Madis Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), ...,
24. Matthias SCHWARZBACHER (SR/EF Education-EasyPost) všetci rovnaký čas ako víťaz
konečné poradie SAE Tour:
1. Isaac Del Toro (Tal./UAE Team Emirates-XRG) 21:10:30 h,
2. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain-Victourious) +20 s,
3. Luke Plapp (Aus./Team Jayco AlUla) +1:14,
4. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) +1:25,
5. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +1:34,
6. Lennert Van Eetvelt (Bel./Lotto Intermarche) +1:44, ...,
124. SCHWARZBACHER +40:59